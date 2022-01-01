北門消防分隊防災宣導，消防娃娃機最受小朋友喜愛。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

北門消防分隊防災宣導，除了出動消防雲梯車，玩偶、道具車等各式道具統統搬到現場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

北門消防分隊防災宣導，除了出動消防雲梯車，玩偶、道具車等各式道具統統搬到現場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

北門消防分隊防災宣導，除了出動消防雲梯車，玩偶、道具車等各式道具統統搬到現場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

北門消防分隊防災宣導，除了出動消防雲梯車，玩偶、道具車等各式道具統統搬到現場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

北門消防分隊防災宣導，除了出動消防雲梯車，玩偶、道具車等各式道具統統搬到現場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區南鯤鯓代天府廣場前今天上午出現一輛消防雲梯車，吸引前往代天府參香信徒與遊客關注，原來是台南市消防局第3救災救護大隊北門消防分隊舉辦防火宣導，透過緩降機操作、著裝體驗等活動宣導臨災應變處置常識，其中「消防娃娃機」好玩又可以拿獎品，最受小朋友喜愛。

北門消防分隊長林士傑說，希望透過趣味的宣導教具，讓大小朋友從中學習各項防災、臨災應變處置常識，北門消防分隊此次特別製作了「消防娃娃機」來與小朋友同樂，只要答對消防常識問答，就可以玩「消防娃娃機」，有機會拿到玩偶、鑰匙圈等贈品。

北門消防分隊也在代天府廣場前展示台南市新購置的消防雲梯車，供民眾自由拍照合影，現場還有CPR操作介紹、緩降機乘坐體驗，趣味的水帶打保齡球、水滅火器也吸引家長帶小朋友來體驗。

第3救災救護大隊大隊長楊子濬表示，民眾用火、用電時應注意，廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣，平時唯有做好萬全準備並將防災避難知識落實於日常生活當中，才能於災害發生時，降低生命財產損失。