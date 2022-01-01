一名陳姓男子在106年間，透過臉書認識年僅11歲的少女，3年後，兩人在情人節當天首次相約出遊，但因當天天氣稍暖，少女表示要去超商廁所換衣，未料陳男竟進入到廁所內，強硬的脫去少女衣物後進行指侵，直到有其他客人敲門才停止，桃園地方法院考認定，陳男始終坦承犯行且已和少女達成和解，依強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

根據判決書記載，該名陳姓男子在民國106年間，透過通訊軟體Facebook認識當時才11歲的少女，2人在109年2月24日情人節上午9時許相約見面，但兩人外出時，途中少女向陳姓男子表示表示，天氣實在太熱像要換點輕便的衣物。

這時剛好路過桃園市某家超商，少女於是進入店內廁所更換衣服，但陳男卻進一步先進去廁所，然後再呼叫少女一同進入廁所內。

少女在廁所內換完衣服後，陳男突然色性大發，強硬的要脫掉少女衣物，當場遭到少女強力反抗，並不斷掙扎，但陳男卻直接進行指侵，直到有其他顧客在外等得不耐煩敲門，陳男才收手。少女事後向母親哭訴，並母親的陪同下，向警方報案提告。

法官審理後認定，審酌陳男與少女為網友關係，竟不思循適當途徑調節自己之性需求，僅為滿足一己私慾，以前述違反少女之手段，少女進行強制性交，損及女方性自主權及人性尊嚴，更欠缺尊重他人身體自主權之觀念。

但法官念在陳男無任何前科紀錄，其犯後始終坦承犯行，足見他犯後態度良好，且在審理時已與少女和解，少女及母親也當庭表示若陳男有按期履行調解條件，同意給予被告緩刑，因此依強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。