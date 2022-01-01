全台海拔最高的元旦升旗典禮今天在梨山賓館前登場。（和平區公所提供）

全台海拔最高的元旦升旗典禮今天在梨山賓館前登場，台中市副市長陳子敬出席，並與現場民眾齊唱中華民國國歌，一同迎接2022年。陳子敬期許，新的一年疫情退散，讓生活能恢復正常運轉，也歡迎民眾多到梨山走走，感受大自然之美。

台中市和平區公所1日在梨山賓館前廣場前舉辦元旦升旗典禮，由梨山國民中小學代表進行升旗，現場發放原住民風圍巾，相當受民眾喜愛，一同合影、揮動國旗，展現出新年的歡樂氣氛。

陳子敬與現場民眾齊唱中華民國國歌，並謝謝民眾的共同努力，期盼新的一年疫情退散，讓生活恢復正常運轉，市府與區公所將持續與大家一起邁向全新的2022年，更歡迎大家多到戶外走走，接下來春天可以到梨山感受紫藤山城的浪漫氣息。

和平區公所指出，全台海拔最高的歲末晚會和元旦升旗典禮由台中市府、交通部觀光局參山國家風景區管理處及和平區公所聯合辦理，昨天晚會7時開放入場，谷關氣溫8°C、梨山氣溫僅有4°C，但現場民眾熱情不減，共同歡度2021年最後一晚。

今年台中和平跨年晚會以「全台灣最高的跨年在梨山」、「全台灣最原味的跨年在谷關」為口號，現場邀請多組藝人、原民表演團體「螺絲起子樂團、微醺開根、泰好玩、哈斯哈斯樂團、梨山國民中小學、山羊樂團、資給力樂團、林娜」輪番表演，演唱出台中泰雅原鄉的獨特風情及膾炙人口的歌曲。

今天一早則舉辦元旦升旗典禮，陳副市長、市議員林榮進、梨山里長賴盛豐、和平區民代表林永富、梨山國民中小學校長洪永明、和平區公所秘書王顯正等各級長官均出席，一同迎接2022年。