台中市副市長令狐榮達舉行物價監控會議，邀集15局處共同監控物價，擇定主要民生項目，定期稽查，遏止不當物價哄抬行為。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「漲」聲響起，荷包失血！台中市府查訪傳統美食市場35家知名小吃攤價格，計有10家調高部分品項價格，平均約漲5至20元，其餘25家維持原售價；速食店、火鍋店、著名餐廳及飯店自助餐廳等價格查核，少部分業者未調漲價格外，其餘多數業者自1日起針對部分品項調整售價。

台中市府針對民生物資場所查察物價，農產品供應價格平穩，但受國外進口原物料價格上漲及工資調漲影響，有部分行業為反映成本調漲價格，啟動聯合稽查機制，保護消費者權益，年關前還要加強稽查力度。

副市長令狐榮達主持物價監控會議，各局處等單位會同消保官辦理價格查察，包括蔬果魚肉蛋、學生營養午餐、交通費、停車費、房價、建材價格等，監控「異常調漲」、「藉機哄抬」或「聯合壟斷」物價情形。

經發局長張峯源指出，到量販店與傳統市場稽查生鮮蔬、果、魚、肉等農產品，價格尚屬平穩，漲跌隨批發價格波動，小幅度的批發價格上漲，大部分業者自行吸收，除非批發價格已漲到必須適時反映成本才會考慮調漲價格，進口水果普遍有上漲情形。

此外，訪查過程有業者稱漲價主要是反映原物料價格的上升，尤其是國外進口的原物料更為顯著，也有少部分業者稱是因應明年的工資調漲，商品價格略有調整。

中央雖免徵小麥關稅，但傳統市場攤商仍表示進口原物料或商品受運價影響甚鉅，價格仍有所調漲，因應進口麵粉漲價，麵條每台斤調漲2至5元；麵包、饅頭價格調漲，攤商仍在觀望，大部分尚未反映於售價。

蔬菜價格正值產季，量足價格平穩。肉類部分因多採國產肉品，部分店家反映向大盤商購買豬肉價格有1至2成的漲幅，購買價格雖有調漲，店家因擔心流失客群，自行吸收漲價差額，尚未反映於售價。

販售雞蛋攤商指台灣每日蛋價漲跌是依市場供需情況，由農委會、蛋商公會及養雞場代表等共同會商決定每日價格，近期價格來到每台斤44元，與去年同期相比每台斤32元，漲幅達37.5％。

令狐榮達強調，如為正常市場機制運作且為合理上漲，市府介入空間有限，尊重市場機制及消費者選擇，希望店家調整價格幅度能多考慮消費者購買能力，民眾購買前可多家比價，了解行情。