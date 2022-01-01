巴基斯坦要以陸製殲-10C對付印度「飆風」戰機

巴基斯坦正式宣布，打算採購殲-10C，終於平息了一切推測。而它會買這款陸製戰機，著眼於要抗衡並挑戰印度空軍的「飆風（Rafale）」戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）12月31日報導，成飛2019年在杜拜航展中，展示了名為FC-20E的出口型殲-10戰機，而巴基斯坦空軍則成了客戶。據《印度邊境》網報導，它幾乎和解放軍最新型的殲-10C一樣。

巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）12月29日說，3月23日國慶時，會有25架製殲-10C組成的中隊飛越上空，而它們是對印度「飆風」戰機的回應。稍早有部分報導暗示，巴基斯坦將從中國接收36架殲-10C半隱形4.5代戰機，但雙方政府都沒有證實。無論如何，最後的架數定在25架，而先前巴國已有和中方共同生產的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。

事實上，就在巴國宣布採購FC-20之前幾個星期，據說相關照片已出現在巴基斯坦空軍參謀長辦公室。有些報導說，由於巴基斯坦不斷要求，但中方尚未解決引擎缺乏效能的相關問題，因此對現有的JF-17並不滿意。

殲-10C戰機

隨著法國交付印度「飆風」戰機接近完成，巴基斯坦或許體認到，有必要提升戰機，以維持軍力平衡。由於巴國「決心」（Azm）5代戰機計畫懸而未決，眼前JF-17看來又沒有足夠的競爭力來挑戰印度「飆風」，因此殲-10C就成了顯而易見的選擇。但它真能挑戰「飆風」嗎？

殲-10是單引擎全天候多用途戰機，是為了中方空軍執行打擊和空戰任務而設計。而以殲-10C為基礎發展的FC-20E，則是由陸製渦扇-10太行發動機所驅動。相對的，「飆風」是雙引擎戰機，能從航母或陸上起飛。而主動電子掃描陣列（AESA）加上「流星」（Meteor）飛彈，使它在超視距（BVR）戰爭中擁有顯著優勢。一般認為，「飆風」的電戰系統是同等戰機中最出色的。