金剛與小嫻2020年8月大方認愛後，小倆口便在墾丁發展雞翅副業，還看準網路商機投入宅配市場，昨晚（12月31日)適逢跨年夜，金剛透露一年多來對女友小嫻滿滿的感謝，更強調：「辛苦了，2022繼續包容我喔」，閃瞎眾多網友。

金剛跨年夜PO出一整年的回顧文，他表示今年發生了許多不可思議的事，像是上半年廔管開刀、疫情持續等等，導致耍廢了好幾個月，一直到下半年開始經營雞翅宅配，生意好到每天不是在煮雞翅，不然就是在煮雞翅的路上，也感謝所有人的捧場，讓自己找到新動力跟方向，強調有大家的喜歡即使再累都覺得值得。

金剛坦言最要感謝的一直都放在心裡面，那就是女友「嫻隊長」，雖然交往後常常大吵，但實際上都是為了讓事情更好，也跟她感性喊話：「辛苦了，2022繼續包容我喔」，接著希望新的一年大家能繼續吃爆他們做的雞翅跟小棒腿，更搶先預告會有新產品推出，最後不忘祝大家新年快樂。

對此，網友紛紛留言：「小嫻真的是你的大幸運欸，不只是小幸運」、「願你們新的一年生意蒸蒸日上，兩位幸褔快樂」、「甜蜜蜜，希望你們兩個人越來越好」、「祝你們2個生意興隆，繼續恩愛放閃給大家看」，一席感性告白也釣出小嫻回應：「感謝照顧，多多包涵」，金剛則是回覆：「互相包涵」，還不忘附上三個愛心，立刻閃瞎所有人。