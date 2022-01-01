半導體產業占我國GDP 15％以上，卻無法擺脫代工低毛利困境，另再加上少子化衝擊，半導體業缺工情形更為嚴峻。台灣大學、清華大學、陽明交通大學與成功大學皆成立半導體相關學院學程，並於近期揭牌，4校期盼產官學研各領域能加深合作，共同投入育才，努力補足產業人才缺口。

在近日舉行的SEMICON Taiwan 2021國際半導體展上，4所公立頂大的半導體學院主管皆受邀出席，並與業界以「助攻半導體產業克服人才危機-搶先布局人才策略」為主題，展開對談。

台大重點科技研究學院院長闕志達表示，我國少子化問題是現今半導體人才缺乏的主因，故在提升學生數量上，增加國際生招聘及吸引、提高女性學生比例是目前台大努力的方向。

闕志達提到，今年相較去年，電機系欲修IC設計的學生人數成長了2成，可見社會大眾與電機系學生會將半導體視為未來發展的人逐漸提升。

展望未來，闕志達希望，透過半導體學院的正式成立，各大學成立的專業學院，能在共同的企業支持之下，互相分享與互惠平等，保持台灣半導體產業的競爭力。

清大半導體研究學院副院長張世杰表示，人才是一個長遠的議題，不是一時方法即可解決，必須多重管道與多點發展。

張世杰認為，在台灣優勢上來看，擁有非常有紀律的工程師及碩博班學生；反之，人才的數量仍然缺乏。面對此複雜問題，產、官、學、研合作是其中重要解方，除了增加大專院校及業界的實習交流機會外，像是工研院擁有自己的產線，也可以參與相關計畫並扮演合作角色，呼籲也投入專業資源，協助育才。

陽明交大產學創新研究院總院長孫元成指出，半導體學院能將人才與企業提前綁緊，在有限的時間與資源之下，將頂尖實用研究和菁英人才培育並重。

孫元成說，以陽明交大為例，未來學院定位為跨領域的產學共創平台，唯有這樣的運作才能培育出與新興應用機會連結之人才。

孫元成也提到，除此之外，因現今大部分的業界及技術領域皆需跨國營運，學子的語文能力及國際視野累積也至關重要，期盼半導體學院發揮學子無限潛力，使台灣半導體及半導體為本延伸的科技產業持久發展。

成大智慧半導體及永續製造學院副院長羅裕龍說，半導體產業不僅僅是晶片設計、封裝還有尖端材料，它也包含了智慧機械、永續製造等各個領域。遵循現今產業趨勢，在未來尖端人才與領導人才培育上，特別注重環境、社會和企業治理（英文簡稱ESG）的訓練，考量目前部分學生可能尚未意識到永續發展的重要性，學院因此特別開設永續能源相關的專門課程，協助學子與世界接軌。