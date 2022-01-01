黃婦跌落受傷現場，為廢棄碉堡，下方就是海岸與礁石地形。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

元旦假期首天艷陽帶動出遊潮，高雄68歲黃姓婦人1日上午興致勃勃、隨友人前往柴山西海岸健行，在碉堡拍照時竟一腳踩空，滑落陡坡，左手腕撐地當場骨折變形，幸好友人緊急通報119，救難人員及時趕抵現場，送醫後無礙。

黃婦當時正與友人走到國立中山大學海洋科學院北邊700公尺處、柴山西海岸線知名的廢棄碉堡景點，元旦當天風光明媚，壯闊海景一覽無遺，黃婦拿起手機狂拍照，沒注意到腳下碎石地形相當光滑，一不留神就踩空，當場朝海岸邊滑落，緊急時下意識用左手撐地，手腕應聲骨折變形，嚇壞友人。所幸當地還有訊號，黃婦友人立刻撥打119求助。

119接獲報案，立刻與壽山國家自然公園管理處聯繫，確認傷者位置。但黃婦受傷後與友人往回走，導致119救護人員揹著救護包趕抵碉堡時，找不到人。所幸經消防局鼓山分隊及中華戶外探險協會雲豹工作隊協助，在碉堡南方路線發現黃婦。

「不用太擔心，妳的手還有感覺，還算正常」119救護人員先替黃婦進行簡易包紮固定後，向其解釋傷勢初判，但黃婦仍一路擔心是否需要開刀，在救護人員陪伴下徒步走上救護車。

中華戶外探險協會雲豹工作隊山搜組總教官宋德威表示，柴山西海岸健行路線多屬石灰岩地形，路徑相當清晰，但也因遊客大量踩踏、相當破碎光滑。黃女僅穿著一般的健行鞋，容易失去抓地力，失足受傷。民眾欲前往當地健行，須注意準備齊全合適的裝備，該轄區主管機關也應強化宣導，才能有效降低當地災害意外事件。