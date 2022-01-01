市長魏嘉賢（中）偕同清潔隊長吳慶展（右），前往北濱外環道出入口關切改道指示牌設置現況。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

迎接新的一年到來，花蓮市區北濱外環道路，將在3日上午8時起至 7日下午5時止一連5天進行年度維修與保養工作，市公所提醒路人依照管制路線，改由北濱街或海濱街通行。另外，15噸以上貨車在管制時段，每天晚上8時起至隔天上午8時之前，禁止行駛於北濱街與海濱街。

市長魏嘉賢偕同清潔隊長吳慶展，前往北濱外環道出入口關切改道指示牌設置現況，他提醒用路人在管制時段務必要遵守現場人員交通引導，不要擅自闖入，以免造成施工人員的安危。

在封路期間，市公所將會派員進行北濱外環道隧道內路面清掃、排水溝清淤及牆面清洗，同時也會針對隧道內的抽水機組設備，路面坑洞和全線標誌標線等現況做檢修。

北濱外環道全長 1060 公尺，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側，至自由街排水口旁海濱街，再銜接193 縣道。

魏嘉賢說，北濱外環道路使用至今有效解決砂石貨車行經北濱地區所產生的噪音、空氣汙染等問題，但掉落的砂石長期以來，淤積在北濱外環道的排水設施，而排放的廢氣更污染牆面等問題，因此市公所在農曆年前安排時段清洗外環道，讓用路人有個乾淨的交通環境。

除了北濱外環道之外，市區中山路地下道也將在 1 月 14 日晚上10時至 15 日清晨6時止管制並進行清洗工程，屆時再請駕駛人注意，全力配合，讓新的一年到來，市區街容換新。