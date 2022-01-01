準備來台北和平籃球館現場觀看2022年台北富邦勇士主場比賽的球迷有福了！富邦總教練許晉哲賽前透露，開幕戰就因腳踝扭傷缺陣至今的「野獸」林志傑，今天將會登錄上場，卻不會先發，富邦也將本季首次登錄13人「滿額」，許總說：「畢竟是全新年度第一天嘛！」

許晉哲表示，林志傑自從開幕戰扭傷腳踝之後，目前只有隨隊訓練大約1周多時間，所以整體狀態還不明朗，卻可以上場打球了，「我想光從練球狀態看不太出來，還是要從今天他的上場情況，我才能決定讓他打多久時間，一切開打之後就知道。」

富邦季初碰上嚴重傷兵潮，差點連登錄8人都不夠，如今隨著林志傑即將傷癒復出，就連林孟學、周桂羽、賴廷恩等傷兵也都會登錄，至於上場時間多寡，就跟林志傑情況類似，一切都等上場之後的個人表現而定，「起碼我們暫時擺脫傷兵潮了！」許總說。

只是目前唯一還沒辦法上場的富邦球員，則是「大房東」曾文鼎，他的傷勢狀況就連許晉哲都弄不清楚，只能半開玩笑表示，「關於小鼎的狀況，你可能要去問他本人才行，連我也都搞不太清楚他的情況，現在可能只有他自己才清楚吧。」