台北市政府昨盛大舉辦跨年晚會，截至凌晨0時，管制區入場人數達5.3萬人，加上外圍、線上等待煙火民眾至少超過11萬人。台北捷運公司今表示，跨年、元旦人潮（昨晨6時至今上午6時），捷運全線運量創202.2萬人，不過相較去年疫情冷清狀況，仍大減55萬人。

台灣去年雖逢本土疫情爆發，歷經一番波折，各縣市仍照常2022跨年晚會，台北市跨年晚會本次人潮回流，統計至晚間11點，就湧進4.8萬人看歌手嗨唱，與具有人潮管制的2021跨年晚會相比之下，增加足足3.1萬人，時間來到凌晨時刻的煙火秀，更是暴增到5.3萬人。

不過，由於昨跨年夜是放假日，台北捷運運量未創新高點，今晨1時30分就完成跨年輸運任務。據統計，2021年12月31日上午6時，至2022年1月1日上午6時，全線共疏運202.2萬人，相較去年的257.9萬人，足足減少55萬人。

另北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站）運量24.8萬人次，較去年同時段20.5萬人增加4.3萬人。往年散場必定爆大量人潮的板南線、信義線、松山線，這次跨年夜載客量明顯雖多，但今凌晨1時市府周邊、主要轉乘點進站稍微排隊即可上車。

回顧北捷歷年跨年、元旦運量，最高點落在前年（2019年12月31日上午6時至2020年1月1日午6時），全線疏運320.6萬人次創歷史新高，疏運任務直到凌晨2時15分才完成，但自從2020年起全球新冠肺炎疫情爆發，連續兩年下跌數十萬人次。

此外，台北捷運公司指出，北捷運營運可靠度（MKBF）創下26年來最佳成績，為1303.5萬車廂公里（約237萬列車公里），大幅超越原本最佳2020年的1248.6萬車廂公里，相當於列車繞行地球59趟才發生1件5分鐘以上行車延誤事件，在全世界各大城市地鐵系統中名列前茅。