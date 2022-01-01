HOLA特力和樂重新店於12月30日重新開幕，導入結合專業與情境的體驗概念，規劃床墊、枕頭、寢具三合一「睡眠體驗區」，營造可放鬆試躺氛圍空間、打造智能選枕展示牆與17座寢具色彩牆。為搶攻農曆新年居家煥新早鳥商機，全店營造時尚台式潮流年節氛圍迎客，帶給消費者有別於傳統年貨大街的新年味。為慶祝新店開幕，即日起至1月2日，全館單筆消費滿2000元即贈200元電子折價券優惠；並加碼來店禮，單筆實付金額滿199元，送義大利奧利塔玄米油250ml壹瓶，每日限量200瓶。

HOLA重新店寢具區一旁有風格抱枕，讓消費者好搭好選。（HOLA提供）

HOLA重新店為500坪精緻中型店，但擁有旗艦店等級的完整睡眠體驗區，將床墊、枕頭、寢具選購合而為一，消費者可先在微暗燈光、隱蔽性佳的情境空間放鬆體驗床墊，而後於睡眠檢測中心體驗智能選枕，此區有推薦不同睡姿、枕型與高度的完整枕頭展示牆，全店多款枕頭任君挑選，寢具陳列亦極具巧思，多達17座由素面到花版的床寢款式供挑選，走道另一側有對應同色調抱枕可配搭，香氛區也比鄰寢具區，方便消費者一邊選購，一邊規劃空間風格佈置。