【愛傳媒藺奕專欄】2021年最後一篇臉書。

幾天前徒步信義商圈，一位面貌姣好的中年婦女，站在櫥窗一個水晶音樂盒前，盒子裡的玩偶在旋轉，人造雪花像晶瑩的碎片，淅淅瀝瀝灑落下來，她站在大風裡看著，好像站在世界的角落，表情十分哀傷。

我突然想起妻子、和幾位女性朋友，最哀傷的日子，應該都在2021了。需要大雨療傷的時候，陽光總是太好。

不論甚麼原因，請都不要討厭自己，有什麼就怪星座好了，等世界好起來，還是要多看看世界啊，抵抗憂傷本來就有戒斷反應。

許多名人失去了婚姻，回首當年的甜蜜，就像點開一個鏈結，發現是多年前熱絡過的網頁，就好像踏入了一片墳地。

有人在愛情裡受了傷，我說愛情就是一場最小型革命，要勇敢啊，妳臉上的雀斑，是太陽的吻，叫他不要嫌棄啊，對我親親抱抱舉高高啊！

就算愛情只是在眼前流淌而過，像是散步時不經意路過的一條溪流、或是一片繽紛的落羽松。

菲律賓雙胞胎歌手Ben&Ben的《Leaves》在我耳邊單曲循環，它的旋律和歌詞，完美濃縮了我這一年的所有感受。

外面所有的一切正以難以招架的速度發生轉動，出門蹲下身綁鞋帶依然要綁蝴蝶結；走在路邊，與外界隔著一層薄膜，我們聽到有人說話的聲音，像是穿越濾掛咖啡的纖維紙。

人在低谷，可不可能享受高潮？妳問我，我說當然。

「低谷一樣有回音，一樣會溶解。」

「妳溶解，然後成為某個巨大能量所聚集的一部分。」我說。

就像曠野中受傷的小貓，被露水和冬雨淋濕，卻結識了蝴蝶、蜻蜓這樣的旅伴，也因此遇到了非常多温柔的事吧。

一個女人，只要能愛惜自己，就非常迷人了呀！

2021年來到最後一顆鏡頭，倒數之後便殺青，但願一切的厄運情緒都清零，到時候，我將舉杯敬勇氣、也敬低頭；敬星空、也敬爛泥，敬遠方的大山、也敬眼前有風有雨的旅程。

並祈求天神啊，這一天，且讓所有的不愉快都短路一會兒，狂歡吧，偷偷流淚的人類，And all will be alright in time.

祝大家新年快樂。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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