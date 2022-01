【愛傳媒藺奕專欄】2021年最後一篇臉書。

幾天前徒步信義商圈,一位面貌姣好的中年婦女,站在櫥窗一個水晶音樂盒前,盒子裡的玩偶在旋轉,人造雪花像晶瑩的碎片,淅淅瀝瀝灑落下來,她站在大風裡看著,好像站在世界的角落,表情十分哀傷。

我突然想起妻子、和幾位女性朋友,最哀傷的日子,應該都在2021了。需要大雨療傷的時候,陽光總是太好。

不論甚麼原因,請都不要討厭自己,有什麼就怪星座好了,等世界好起來,還是要多看看世界啊,抵抗憂傷本來就有戒斷反應。

許多名人失去了婚姻,回首當年的甜蜜,就像點開一個鏈結,發現是多年前熱絡過的網頁,就好像踏入了一片墳地。

有人在愛情裡受了傷,我說愛情就是一場最小型革命,要勇敢啊,妳臉上的雀斑,是太陽的吻,叫他不要嫌棄啊,對我親親抱抱舉高高啊!

就算愛情只是在眼前流淌而過,像是散步時不經意路過的一條溪流、或是一片繽紛的落羽松。

菲律賓雙胞胎歌手Ben&Ben的《Leaves》在我耳邊單曲循環,它的旋律和歌詞,完美濃縮了我這一年的所有感受。

外面所有的一切正以難以招架的速度發生轉動,出門蹲下身綁鞋帶依然要綁蝴蝶結;走在路邊,與外界隔著一層薄膜,我們聽到有人說話的聲音,像是穿越濾掛咖啡的纖維紙。

人在低谷,可不可能享受高潮?妳問我,我說當然。

「低谷一樣有回音,一樣會溶解。」

「妳溶解,然後成為某個巨大能量所聚集的一部分。」我說。

就像曠野中受傷的小貓,被露水和冬雨淋濕,卻結識了蝴蝶、蜻蜓這樣的旅伴,也因此遇到了非常多温柔的事吧。

一個女人,只要能愛惜自己,就非常迷人了呀!

2021年來到最後一顆鏡頭,倒數之後便殺青,但願一切的厄運情緒都清零,到時候,我將舉杯敬勇氣、也敬低頭;敬星空、也敬爛泥,敬遠方的大山、也敬眼前有風有雨的旅程。

並祈求天神啊,這一天,且讓所有的不愉快都短路一會兒,狂歡吧,偷偷流淚的人類,And all will be alright in time.

祝大家新年快樂。

作者為文學奬得主

照片來源:作者提供。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。