【愛傳媒簡秀枝專欄】新瓶裝舊酒？！跨年度年擊樂劇場《木蘭》首演場，令人驚艶，喝采聲不絕於耳。

有一段時間，沒有觀賞朱宗慶打擊樂團的演出，2021年12月30日《木蘭》結合京劇與擊隊，耳熟能詳的老故事，在當代跨域的共創合製下，脫胎換骨，尤其，心境內涵的探索，時間成為故事主軸，回憶豐富了章節，傳統孝道、人性輝火，盡在其中。

擊樂劇場「木蘭」於2009年以《披京展擊》十分鐘曲目初試啼聲，翌年跨界演出，首度初生，2013年全新改版，之後多次受邀到歐洲與俄羅斯巡演，獲得熱烈迴響。這回在跨躍2021與2022之間，重新改編、重磅登場，方方面面都讓人刮目相看。

藝術總監朱宗慶看到前晚彩牌與昨晚的成功演出，喜形於色，拉開不眠夜。半夜傳來訊息「非常高興今天一起欣賞2022《木蘭》的首演場，一起共度歲末年終、迎接新的一年，很開心與大家分享！打擊樂團的演出形式非常多元，歡迎之後有機會常來欣賞樂團的演出！」

朱宗慶高興地表示，看見舞台上所有演出者全力帶來的震撼演出，全場觀眾跟著木蘭幽微的心境起伏，一同呼吸脈動，那情緒的屏息、釋放，朱宗慶說，他的心中，滿滿的感動與激動！除了謝謝所有進場與他一同欣賞《木蘭》的觀眾朋友；也感動團隊的全力合作，儘管製作木蘭相當困難、辛苦，但大家都願意接受磨練，力求「好還要更好」的精神，倍讓他珍惜與驕傲。

朱宗慶認為，擊樂劇場「木蘭」所開創出的全新演出型態，是30多年來，打擊樂團經驗累積、集大成的經驗展現，這回在強烈變動的世局中，跨越時空，不但映照著後疫情時代下，表演藝術界不得不勇敢的心境，也象徵下一階段的展開。

奠定擊樂劇場標竿後，《木蘭》每次演出，都是抱著精益求精，核心內容與精神不變，細節面上持續打磨，追求更剔透、濃郁層次。對朱宗慶來說，戲劇、舞台、燈光、服裝、多媒體等劇場元素，都是為了把擊樂主體的可能性發揮極致，其中，音樂語彙的精煉，更是核心所在，影像與服裝設計的翻新，更是與時俱進，呈現當代經典不斷進化的積極手段。

導演李小平直指擊樂劇場「木蘭」展現的是朱宗慶老師熱情到成熟的全見證。

對藝術工作者來說，創作一直是歸零的過程。因為「不滿足」，所以追求的是每一次演出，廣度、深度、精度、跨度，缺一不可，他們要的是，在這個時代𥚃跨界中的經典感動。

劇場才子王孟超則說，花木蘭代父從軍的故事，人人知曉，創作團隊無意再敷衍故事，反而想藉著豐富的撃樂和京劇程式撞擊，不是去分辨雌雄，而是更在意如何爬梳出木蘭的內心。

於是，王孟超安排了「虛實」大辨證，用激昂的鼓聲，描繪戰爭的「實」，到馬林巴木琴低敲細吟木蘭的「虛」。滿台的人物樂器，飽滿充實，音樂與木蘭在虛空中互道衷情。

至於如何留給滿台表演者與樂器最大空間，去運動挪移外實？又同時可以有最飽滿的視覺輔助內虛？王孟超說，他透過「虛實」透光的材質去勾勒大漠陵岳的線條，加上流動的平台，和空中參差垂降的巨竹，將畫面作最大的切割，同時又把舞台最廣空間，留給戲劇，留給音樂。

配合大塊影像和燈光呼吸，希望該舞台，也能「虛實」相間地去和木蘭、音樂呼應，去辨一個撲朔迷離來。

燈光設計師車克謙也呼應這樣的「虛實」概念，除了思考如何運用燈光氛圍營造使聽眾能夠融入節奏音符之間，也嘗試讓木蘭鮮明的形象，在虛實意境穿梭之中，得到應有的輔助，期待讓觀眾可以同時享受聽覺及視覺的飽和度，以及平衡感上，得到最大的滿足。

多媒體設計專家王奕盛認為，木蘭故事，放在當代，比過去更貼切真實。他分析，木蘭在當代遇到了朱宗慶打擊樂團，透過音樂與戲劇，讓我們有機會進入她的內心世界，感受她每一個面臨抉擇的瞬間，以及跨向每一個未知的勇氣。

影像設計是她一路走來的時間軸，深遠遼闊，是她旅途與旅途中的抉擇，是她的徬徨與放下的抉擇，展現篤定個性，這些技法，其來有自，但精神不變，他一以貫之的信念是，當代語彙的轉化，是否盡量高明，跨界跨得有無痕跡，但背後有一個更大的企圖心，追求一種世界性的藝術語言，因為，他相信總有一天，木蘭還會帶著所有的人，踏上他們想像不到的旅程。

為了呈現極致，王奕盛把各場景重新進行色彩分析，運用東方畫作的技法，如留白、潑墨等，搭配3D模型線條創造出不同的變化，加入披星戴月、跋涉千里、攀越冷山的前進感，呼應「木蘭」劇中的前線征戰人馬雜沓，也讓擊樂劇場更具想像力。

值得一提的是，演出中，新增「大將軍」角色，彷彿強化了軍營階級敘事，加入鈸的音色，也讓音樂層次更加豐富。

而服裝也是新版焦點，融合漫畫同人誌與時尚造型，衣料剪裁活潑，又能不失質感，更重要的是服裝成為觸媒，讓西方多為金屬感的打擊樂器，能與東方的傳統鼓樂對話互融。

「木蘭」結合傳統與現代，將打擊樂與京劇中的「音樂、身段、唱腔、肢體」進行深度融合，開創出全新的藝術展演型態，也奠定了樂團在全球擊樂劇場領域的地位，多年來一直是藝文界津津樂道的話題。

就在跨越新年度的此時此刻，創造擊樂劇場經典、精修「木蘭」，「京劇木蘭」女主角有朱安麗版本的刻骨銘心，還有黃宇琳版本的氣宇軒昂，舉手投足都成劇中焦點，服裝與影像也時尚翻新。

木琴成為送葬棺木、京劇十八棍、練兵用長竿、腳踏舞台模擬六匹馬的馬蹄聲，幾乎都讓人眼睛為之一亮，生動逗趣，也意涵深遠，值得大家走入劇院，共同觀賞品評，感受木蘭蛻變轉型、跨時空、跨領域，所帶來的滿滿感動！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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