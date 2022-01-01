國內仍有不少民眾尚未接種新冠疫苗，衛福部長陳時中日前主動向大眾喊話「放假沒事快去打疫苗」。但近來第1劑疫苗覆蓋率進度龜速，截至去年12月31日僅79.99％，距離8成大關就差臨門一腳，可惜未能在年終前圓滿達標。

全台新冠疫苗接種持續進行中，目前以第2劑及追加劑需求較多。疫情指揮中心統計，12月31日全台接種人次僅2萬8933人，其中以第2劑為主，佔1萬6919人，而第1劑雖有5609人，但仍不比追加劑（6052人）多。

國內新冠疫苗自2021年3月22日開打，目前累計接種3503萬842人次，疫苗人口涵蓋率第1劑79.99％、第2劑69.07％、基礎加強劑接種率0.02％、追加劑接種率0.66％。

第1劑覆蓋率近來陷入瓶頸，去年12月14日已達79.09％，距離8成只差不到1％，相當於23萬劑左右；但最近2周以來，第1劑涵蓋率遲遲未突破8成大關，直到31日仍只有79.99％，可惜未能在2021年結束前達標。