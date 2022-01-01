看好元旦連續假期，有龐大出遊人潮，萊爾富推出多項限時優惠，Hi-Life VIP APP「整買零取」專區今（1日）祭出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃優惠，可現省990元。

萊爾富1月18日前推出多項早餐組合優惠價，讓民眾用元氣早餐開啟2022一整年朝氣。（萊爾富提供）

此外，也推出多項早餐優惠組合，1月18日前買指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲品，享早餐組合優惠價39元起；買指定手捲壽司、飯捲、漢堡，加10元銅板價可喝指定飲品；另有人氣熱狗任2件49元、烤地瓜第2件5折，讓民眾用元氣早餐開啟一整年的朝氣。