元旦連假出遊 萊爾富咖啡買20杯送22杯現省990元 15:172022/01/01 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 元旦連假出遊 萊爾富咖啡買20杯送22杯現省990元。（萊爾富提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看好元旦連續假期，有龐大出遊人潮，萊爾富推出多項限時優惠，Hi-Life VIP APP「整買零取」專區今（1日）祭出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃優惠，可現省990元。 萊爾富1月18日前推出多項早餐組合優惠價，讓民眾用元氣早餐開啟2022一整年朝氣。（萊爾富提供） 此外，也推出多項早餐優惠組合，1月18日前買指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲品，享早餐組合優惠價39元起；買指定手捲壽司、飯捲、漢堡，加10元銅板價可喝指定飲品；另有人氣熱狗任2件49元、烤地瓜第2件5折，讓民眾用元氣早餐開啟一整年的朝氣。 萊爾富自元旦連假起至1月18日推出指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲品，享早餐組合優惠價39元起。（萊爾富提供） 萊爾富開賣年菜 鎮瀾宮送發財金 波蘭正妹吃台灣早餐噴200元 爸搖頭罵：克制一點 #早餐 #萊爾富 #美式咖啡 #整買零取 #現省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用土司開啟一日序幕 輕食早餐新選擇給你全新感受 15:302021/12/17 生活 奇葩客3人擠雙人床早餐加錢讓老闆多賺 網：人家要大戰你不懂 18:162021/12/22 社會 搶毛孩經濟！萊爾富逾1300家店設寵物專區 20:042021/12/24 財經 超商變甜湯店 創意湯圓暖胃 04:102021/12/14 時尚消費 基隆「阿信豆漿」寒冬送暖 連三天免費送200份早餐 21:232021/12/21 寶島 麥當勞點餐狂念「通關密語」 內行秒懂：A01真的讚 13:522021/12/16 生活 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 22:452021/12/23 社會 迎跨年 萊爾富獨賣QMI智能變色口罩 19:422021/12/27 生活 超商業搶攻雙12 現煮咖啡成主力 22:102021/12/08 財經 「稀釋漂白水」裝水壺 女店員誤飲狂哀號 清潔工大意慘了 11:582021/12/28 社會 竹縣跨年晚會 天后歌王開唱 04:102021/12/28 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 - 生活 羅志祥花蓮復出 空拍圖曝光！網一看嚇壞：太猛了 - 生活 跨年又圈粉！盧秀燕致詞只花3秒 網嘆：市長真的很會 - 生活 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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