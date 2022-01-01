河南洛陽市人民政府新聞辦公室1日中午舉行洛陽市新冠肺炎疫情防控第一場新聞發布會。當地「洛報融媒」報導，2021年12月31日，洛陽市新安縣發現2名核酸檢測陽性病例，經覆核和專家研判，判定2名均為無症狀感染者，通過對密接的排查、檢測，後續又發現2名無症狀感染者和4名初篩陽性病例。目前，8名感染者均已閉環轉運至鄭州市第一人民醫院港區醫院進行診治。

發布會公布了4名無症狀感染者和4名陽性人員的流調情況，12月30日晚，新安縣人民醫院在對正村衛生院住院患者例行送進行檢核酸檢測，發現1份標本結果異常，12月31日，經洛陽市疾控中心、新安縣疾控中心檢測覆核，結果為陽性，確診為無症狀感染者。經調查，1號無症狀感染者，女，41歲，新安縣正村鎮西溝村七組人，已接種2劑次新冠疫苗，近14日內無外出旅居史。

無症狀感染者2：是1號無症狀感染者的丈夫，男，43歲（居住地同無症狀感染者1），在四川成都崇州市大劃鎮捷普電子廠務工，12月19日由成都乘大巴返回新安。12月21日，1號無症狀感染者因頸椎病到新安縣正村鎮衛生院就診治療，當日核酸檢測為陰性。1號無症狀感染者檢測異常後，對其丈夫進行採樣檢測，經洛陽市疾控中心、新安縣疾控中心檢測，結果陽性，確診為無症狀感染者。

新安縣疾控部門立即開展2例無症狀感染者行程軌跡流調，2名無症狀感染者初步排查出73名密接、次密接者，同時把正村衛生院、正村社區、西溝村以及其子女就讀學校、幼兒園確定為主要風險點。

其他2名無症狀感染者和4名初篩陽性者：對1號和2號無症狀感染者密接、次密接者均進行了核酸檢測，其中，3號無症狀感染者（男，68歲，係2號無症狀感染者的父親）、4號無症狀感染者（女，69歲，係無症狀感染者2的母親），經兩次核酸檢測均為陽性，確診為無症狀感染者。1號無症狀感染者租住地鄰居（女，34歲）及其5歲女兒、另一鄰居（女，37歲）及密切接觸者（男，68歲）初篩核酸檢測為陽性。