竹南蛇窯邁入第50年窯主林瑞華特別燒製外形討喜的小陶罐，並選在元旦開窯。（謝明俊攝）

竹南蛇窯窯主林瑞華帶隊打大極拳來揭開蛇窯50周年慶序幕。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌在竹南蛇窯50周年慶紀念陶牌上簽名留念。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與竹南蛇窯窯主林瑞華共同切下50歲蛋糕。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與竹南蛇窯窯主林瑞華共同開窯端出第1件小陶罐。（謝明俊攝）

苗栗竹南蛇窯50周年慶 2代獨特高溫燒陶技術將蛇窯推向高峰。

1972年，竹南蛇窯老窯主林添福老師傅，以3千塊土磚建成竹南蛇窯，傳承給第2代窯主林瑞華，林瑞華繼承父親遺志，守護著竹南蛇窯，並發揚光大，讓竹南蛇窯成了苗栗傳承傳統陶藝的重鎮，2022年元旦，竹南蛇窯舉辦建窯50周年慶，苗栗縣長徐耀昌特別到場致賀，並主持今年第1窯開窯典禮，期望竹南蛇窯繼續為苗栗陶藝發光發熱。

曾獲得國家工藝成就獎殊榮的「添福師」林添福，出身台中縣大甲東，1972年看中現今竹南蛇窯的土質最適合製作陶罐，落腳竹南鎮公館里，用3千塊土磚蓋成蛇窯，燒製各種陶罐用品，林添福隨著燒陶技藝日益精熟，轉型燒製陶藝，成了一代名師。

林添福的2子林瑞華從小看著父親製陶，深知製陶工作的辛苦，因此，成年後一度拒絕接下家業，險成陶界逃兵，最後在體悟父親望子接棒的殷望，成了竹南蛇窯的第2代窯主，靠著自己研究，以獨特高溫燒陶技術，將竹南蛇窯推向另一個高峰。

竹南蛇窯在歷經兌變成長之際，卻遭遇了家門爭產風波，林瑞華胞姐提出司法訴訟要拿走竹南蛇窯的實際管理權，纏訟多年下，目前多項官司仍在進行中，讓竹南蛇窯未來的命運充滿了不定性。

時序邁入2022年，竹南蛇窯也進入了第50年，林瑞華與妻子鄧淑慧選在元旦首日，替竹南蛇窯舉辦慶生會，邀請苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興，以及多位陶藝專家同好來共襄盛舉。

為了慶祝竹南蛇窯50歲，林瑞華特別選在去年平安夜開窯燒製新陶品，共製作了近300件作品，其中多數是外形非常討喜的小陶罐，林瑞華並利用蛇窯長型窯體的特性，窯頭與窯尾溫度不同，分別燒製較低溫的古代陶，以及超過1300度以上超高溫的現代陶與未來陶。並安排在元旦慶生當天開窯，由縣長徐耀昌主持開窯，親手端出美麗的小陶罐，象徵開年的好兆頭，並期望竹南蛇窯繼續在苗栗陶藝推展上發光發熱。