宜蘭縣議會議長張建榮今天（1日）宣布，將不參選下屆宜蘭市選區縣議員，將由他的長子張勝德出征參選。他表示，年齡到了，也該退休，長子既然有興趣就選選看，他也強調，是百分之百不選議員。

張建榮曾任4屆議長，其中有3任是3連霸，2018年他重奪議長寶座，在宜蘭政壇上有舉足輕重的地位，但因他年齡已有75歲，早些年就有傳聞，他不再參選議員，但今天他親口說出：「百分之百不選。」

張建榮表示，他擔任議員、議長已經很多屆，也該讓給新的人、讓優秀的人來接棒，長子張勝德對政治有興趣，既然他有興趣就試試看，但「我兒子會不會上還不知道。」如果選上也應該要跟政壇前輩好好的學習。

他表示，未來議長人選會是誰還不曉得，總得等到議員選舉結果出爐後再說。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，張建榮當了四屆議長，在宜蘭縣政壇中是一個穩定的力量，但過去就有傳聞張不選，真的得等到議員選舉登記結束後，才能確定張到底選不選。

陳俊宇表示，如果張建榮真的不選議員，未來議會龍頭一定是藍綠必爭的位置，希望未來的議會能夠選出具有領導力、充滿溝通能力的議長來帶領議會，讓議會更加祥和與進步，也能扮演好監督縣政府的角色。