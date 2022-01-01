31歲劉性上班族女性，近兩個月出現在晚上睡覺時會被熱醒，醒來時發現滿身汗的症狀，因為睡眠流汗的情形嚴重，使得劉女需要常常換洗被單，讓她深感困擾，因此尋求中醫診治。經過中醫治療後，服用一包科學中藥，當晚睡覺流汗及發熱的情形便減少許多。持續服用一週的藥物後，夜晚發熱使睡眠中斷、流汗即不再發生，一夜好眠。

目前睡眠期間發熱流汗的原因尚未完全清楚，多半與激素波動有關，會讓人突然感到燥熱。當身體發熱時，人體會自我調節來降溫，包括擴張皮膚血管，來流汗散熱。身體不由自主地流汗，在中醫裡區分成兩種：自汗、盜汗。

自汗指的是不論天氣冷熱、是否進行勞動，在白天時不由自主流汗的情形；盜汗則是在入睡時會不自主地流汗，醒來後就會停止流汗的狀況。由上述定義可知，劉女的症狀屬於盜汗。

雖然發熱盜汗常見於更年期婦女，但年輕女性在身理、心理遭遇壓力時，亦可能發生盜汗。盜汗在中醫的診斷有幾種常見類型：

1.陰虛內熱：多見有午後潮熱、雙頰發紅、手心發熱，女性有時有月經失調的情形。治以當歸六黃湯加浮小麥、珍珠母粉。

2.心血虛：常見心悸、失眠、多夢、面色暗黃、疲倦、頭暈等。治以歸脾湯加龍骨、牡蠣等。

3.脾虛濕重：頭昏重、身體沈重無力、胃口不佳、易腹瀉或是便秘。治以霍朴夏苓湯加蒼朮、陳皮。

除了中藥可以有效減緩夜晚流汗的情形，睡眠習慣及環境做出下列調整也能使症狀更穩定：

1. 保持臥室通風，以電風扇增加空氣循環。

2. 將被單、床單、枕頭更換為透氣的質料，以及改穿吸濕排汗的輕爽睡衣

3. 於床邊放置一杯水，適時補充水分

4. 避免在睡前喝酒或是含咖啡因的飲料，以及辛辣重口味的食物。

※本文作者為中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科王婷乙中醫師、彰化基督教醫院呂平安中醫師。