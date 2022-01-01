跨年倒數煙火秀，不少人會錄影留紀念，一名網友PO影片說，前面那個人的手機是不是怪怪的，原來大家高舉的手機都是開著相機，但不知道什麼原因，其中一人的手機卻是開著計算機，不少人看了笑歪直呼，他手舉這麼高，結果拍了個寂寞，只能說解鎖人生成就，成為2022首個用計算機的人。

一名網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享昨晚跨年倒數的抖音（TikTok）影片，只見昨晚跨年倒數的時候，不少民眾紛紛舉起手機錄影，希望可以記錄下美麗的煙火秀，不過，人群中有一位民眾疑似是不小心按錯，開起來的不是相機，而是電子計算機，且那位民眾直到煙火結束都沒發現，逕自直挺挺地舉著。

而這樣的舉動，不但讓站在他後面的民眾笑歪，也讓拍攝這段抖音影片的網友忍不住特寫「計算機」說，看來是有人在用計算機哦！哈囉2022年。影片曝光後，吸引了4萬多人瘋狂朝聖。

不少網友笑翻直呼，「手機拿下來那一刻，應該會摔手機」、「跨年不忘學習，人才啊」、「太好笑了吧」、「一切都白費力氣了」、「這個真的很好笑」、「女友會變心，但數學不會」、「拍了個寂寞」、「用阿拉伯數字捕捉畫面」、「這也太ㄎ一ㄤ了吧」、「直接笑死」、「太逗比（網路用語：有點犯二犯傻）了吧？」甚至也有人忍不住虧說「人生成就get，2022第一個使用計算機的人！」