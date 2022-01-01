香港《文匯報》1日報導，新年伊始，香港特區行政長官林鄭月娥向全港市民送出祝福，並稱2021年見證「一國兩制」回到正確軌道，她強調，2022年將用好中央的支持，會做好防控疫情工作，爭取早日恢復與大陸的正常人員往來；全力推展去年10月發表的《施政報告》一系列措施，包括《北部都會區發展策略》；會積極覓地建屋，讓市民安居樂業；會辦好第六任行政長官選舉；和新一屆立法會衷誠合作，為市民謀福祉。

「2021年對香港意義重大。」林鄭月娥表示，中央完善了特區選舉制度，確保「愛國者治港」，兩場重要選舉亦順利完成；《香港國安法》實施取得成效，社會恢復穩定，法治得以彰顯，市民權利獲得充分保障；經各方努力和全港市民配合，香港本土疫情明顯受控，經濟反彈勢頭良好；特區持續深化與內地合作，融入國家發展大局；香港運動員在東京奧運會及其他賽事取得歷史性佳績，掀起運動熱潮。

「總的而言，2021年見證了『一國兩制』回到正確軌道，實現了香港由亂轉治、由治及興的重大轉折，迎來了良好的局面。」

展望2022年，林鄭月娥稱，特區政府會把握得來不易的良好局面，用好中央的支持，積極發展經濟，改善民生。「我們會做好防控疫情工作，爭取早日恢復與內地的正常人員往來；我們會全力推展我在去年10月發表的《施政報告》提出的一系列措施，包括《北部都會區發展策略》，為香港謀畫未來；我們會積極覓地建屋，讓市民安居樂業；我們會辦好在經完善的選舉制度下第六任行政長官的選舉；我們會和新一屆立法會衷誠合作，為市民謀福祉。」

林鄭月娥最後提到，2022年是香港回歸25周年的重大時刻，特區政府會聯同社會各界舉辦一系列活動，與市民共慶回歸。她也祝福全港市民2022年身體健康、萬事如意、家庭幸福。