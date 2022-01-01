大陸《證券時報》1日報導，元旦前夜，恒大董事局主席許家印再度發聲！2022年元旦，許家印在給恒大全體員工的新年致辭中透露，目前恒大全大陸專案復工率已達91.7％，復工人數8.9萬人，四季累計交樓超過5.3萬套。他還表示，恒大要永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，要恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務，創造一個涅槃重生的美好未來。

就在2021年12月31日下午，恒大集團官方微信號顯示，恒大全大陸100多個建案向業主集中交付。恒大方面表示，即將踏入新的一年，恒大將繼續堅守「保交樓」承諾，只要上下一心、再接再厲，就一定能讓每一位業主都擁有一個溫馨美好的幸福家園，就一定能讓公司恢復銷售、恢復經營、還清債務。

12月29日，恒大集團披露，雖然9月以來面臨前所未有的困難，但恒大拒絕躺平，集團全體員工日夜奮戰，全力衝刺，確保完成12月交樓3.9萬套的目標。

恒大透露，特別是在2021年12月最後一周，恒大全大陸項目交付量呈現爆發式增長，自12月27日以來，貴州貴陽恒大文旅城批量交付1602套，遼寧瀋陽瀋撫恒大養生谷批量交付約1600餘套，廣東佛山酈湖城、濱江左岸等項目批量交付1303套，山西大同恒大翡翠華庭批量交付923套，甘肅蘭州恒大翡翠華庭批量交付594套。

另外，在12月31日下午，恒大財富在官網披露公告稱，現在公布未來3個月的兌付方案，新兌付方案即日起實施，原兌付方案暫停。

對於調整方案的原因，恒大財富表示，自2021年9月13日實施以來，廣大投資者提出了很多寶貴意見，特別是原方案中僅兌付已到期投資產品，大多數投資者反映不公平；同時，因恒大財富投資的專案資金回籠不理想，原兌付方案難以實施。

因此，經過認真研究，本著公平穩妥原則，公布未來3個月的兌付方案，新方案將按先本後息、等額兌付的方式，兼顧所有投資者。

按照最新的方案，未來3個月內，即2021年12月及2022年1月、2月，每月向每位投資人兌付本金0.8萬元人民幣。剩餘本金低於2.4萬元人民幣的以剩餘本金兌付完為止。

恒大財富表示，將積極籌措資金，進一步完善後續兌付方案，後續兌付方案將於2022年3月下旬公布。