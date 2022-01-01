元旦寶寶合照。（宏其婦幼醫院提供）

聖保祿醫院誕生2名元旦寶寶，另有3名產婦待產中。（聖保祿醫院提供）

桃園市衛生局統計，桃園市28家接生醫療院所，截至元旦下午2點有60位元旦寶寶誕生。包含1對雙胞胎，共有32位男寶寶、28位女寶寶。還有40名產婦待產中，新手爸媽也歡喜迎接寶寶在元旦出生。

其中聖保祿醫院有1名孕婦，預產期是2月，但因早期破水早產，緊急剖腹生產。丈夫因需等PCR結果才能入院，可惜無法在旁見證，另外還有3人待產中，希望生下元旦寶寶。秉坤婦幼醫院黃姓、周姓爸媽喜迎第三胎，周姓母親說，前兩胎都是男生，一直抱憾沒生女兒。意外懷孕時直覺懷的是女兒，因此決定生下來，產檢醫師告知是女兒特別高興。

衛生局表示，桃園市2018至2020年，平均每年約有2萬名新生命到來，2021年截至11月底亦已有1萬8563位新生兒出生，為鼓勵年輕家庭生育，桃園市提供健康幸福家庭補助及多項育兒措施及福利，今年度針對周產期照護服務項目補助加碼，增加女性孕前糖化血色素檢查，檢查項目由原本的8項增為9項，另外第一孕期唐氏症篩檢取消補助年齡限制，並且納入第二孕期唐氏症篩檢補助則依，同時提供孕期羊膜穿刺、中醫助孕養胎調理、孕產婦及嬰兒照護、母乳哺育、新生兒篩檢等多項健康照護。