高雄跨年晚會為2022台灣燈會會前會，祭出雙舞台號稱史上最誇張，昨晚圓滿落幕。（高市府提供）

高雄跨年晚會為2022台灣燈會會前會，祭出雙舞台號稱史上最誇張，昨晚圓滿落幕。高市府今（1）日指出，現場湧入逾23萬人，而網路直播等通路，不包含收視率仍在統計中的電視，線上觀賞已飆破404萬人次，創下今年最狂收視成績。

高市府表示，這次跨年為全台唯一多視角轉播成績亮眼，MOD與Hami Video總計超過110.4萬人次收看，在MOD跨年專區裡收視名列第一。YouTube頻道累積觀看次數超過215萬次，其中蓬萊舞台超過134.7萬、高流舞台超過81萬次觀看。Yahoo TV直播雙舞台，蓬萊舞台超過15.9萬、高流舞台15.1萬，累計超過31萬次觀看。

另外，Facebook於《高雄一百》、《陳其邁 Chen Chi-Mai》、《民視娛樂》等頻道分兩段直播，總觸及人次超過26.5萬人，數字持續增加累計中。LINE TODAY LIVE官方帳號線上觀賞蓬萊舞台超過17.3萬、高流舞台2.8萬，超過20.1萬觀看次數。

新的一年，高雄將迎來「2022台灣燈會在高雄」，高市府將跨年雙舞台晚會定位為台灣燈會會前會，由民視與華視兩間無線台合力製播，打造史上最誇張的雙舞台跨年晚會，從12月31日晚間6點半起至1月1日凌晨1點止，雙舞台現場湧入23萬100人。

高市府提到，「台灣燈會防疫平台」也於跨年夜正式亮相，為了搶購99元燈會「五行暢遊碼」及加贈的抗疫除煞虎爺小提燈，粉絲忙著看轉播搶小提燈，成為史上最誇張也最忙碌跨年晚會。

此外，搖滾天團五月天到高雄跨年開唱，高雄市長陳其邁在臉書表示，超級精彩的「五月天陪你跨年演唱會線上特別版 」，好多網友看了都讚嘆：「場景好帥、好美，到底在哪裡？」

陳其邁透露，場景為現代感的中鋼大樓、工業風場地、浪漫的愛河灣、世運主場館等，而這一次，突破三維空間，創新的 MAYDAY元宇宙，成就解鎖陸海空極限挑戰，就為了完成一場雲端演唱會和你相遇。