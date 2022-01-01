跨年夜倒數，各地迎2022新年，歡喜放鞭炮、煙火；台中市太平區某雞排店，在路中央擺了數十盒煙火施放，疑有民眾嫌太吵報案，警方獲報趕抵，煙火施放完畢，最後根據監視畫面，將放煙火業者依違反《道路交通管理處罰條例》開罰1200元至2400元，並不得再犯。

警方指出，報案民眾指稱，深夜11點多經過台中市太平區太順路跟太興路口，發現有人竟在路中央，擺放高空煙火及三角錐，不但影響道路交通，甚至製造噪音，行徑實在太誇張，質疑道路使用權有事先向政府申請嗎。

新平所長徐文森指出，接獲民眾報案指稱，轄內太順路附近有民眾半夜施放煙火、經派員前往瞭解，是雞排店業者購置煙火爆竹，利用跨年時段施放，並放置在道路上，警方到場告誡，並依道路交通管理處罰條例第82條、第1項、第1款依法舉發，並通知消防局派員到場稽查，再次呼籲民眾爆竹煙火具有火藥性，稍有不慎可能釀成災害，如造成民眾生命、財產損失，甚至可能觸法。

消防局表示，每日凌晨零時至清晨6時，不得施放爆竹煙火，民眾隨意在道路上施放煙火爆竹，將依《台中市爆竹煙火施放管制自治條例》處罰，呼籲施放飛行、升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放。