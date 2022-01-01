綠水文山步道海拔高度600公尺，步道長度5.5公里，沿途可見日治時期駐在所遺址、太魯閣族部落遺址、綠水吊橋。（摘自太管處官網／王志偉花蓮傳真）

花蓮桂姓男子一早到太魯閣國家公園，獨走長度約5.5公里的綠水文山步道，卻迷了路，他試圖自己找出路，但花了2個小時還是迷途，消防局透過手機定位，確認身體無不適，已派出3名救難人員前往，大約傍晚可接觸他引導下山。

住花蓮54歲桂姓男子，一早搭乘客運到太魯閣國家公園，以戶外健行迎接新的一年，上午8時30分從東側綠水端進入，原本預計從西側的文山出口下山，卻迷路，偏離了步道。

他在手機中告訴救難人員，途中曾下切溪谷，並遇到多條叉路，感覺「越走越往深山」，最後有印象的指標是距文山口約3公里，他試圖自己找路，但花了2個小時還是迷途。

根據手機定位顯示，花蓮縣消防局第一大研判，桂男略微偏離步道，透過收機通話，他並沒有其他身體不適的地方，已引導他就定位，並派出3名人員前往接人，路程約需2個小時，預計已快接觸到桂男。

太魯閣國家公園官網介紹，綠水文山步道海拔高度600公尺，步道長度5.5公里，沿途山坡陡峭，多處臨崖險峻，遇雨濕滑，步行時間約需5小時，因距離較長，沿線起伏較大且部分路段路幅狹窄，偶有野牛出沒，具挑戰性，因此被列為第三級步道，

步道上可看到日治時期駐在所遺址、太魯閣族部落遺址、綠水吊橋，沿途林相豐富原始，不過因長度與難度都稍具難度，山友建議具備一定體力才攀爬。