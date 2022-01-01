疫情指揮中心1日公布國內新增21例境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，新增21例境外移入個案，為15例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國（9例，案17141、案17148、案17149、案17151、案17154、案17156、案17159-17161）、越南（6例，案17142、案17145、案17147、案17150、案17152、案17153）、埃及（案17143）、寮國（案17144）、瓜地馬拉（案17146）、羅馬尼亞（案17155）、烏克蘭（案17157）及德國（案17158）入境，入境日介於2021年12月17日至12月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4961497例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4942271例排除），其中17050例確診，分別為2396例境外移入，14600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。