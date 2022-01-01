草嶺石壁的櫻花海與茶園景色相互烘托。（資料照片）

草嶺石壁的櫻花道就在路旁，因路小崎嶇，今年採搭接駁車上山方式賞櫻。（資料照片）

古坑鄉草嶺村櫻花季一月底登場，但當地山路迂迴、缺停車場，每年車輛擠得水洩不通，雲林縣府工務處未雨綢繆，去年底已覓地開闢2個停車場，可停300輛小客車，從1月29日到3月6日的假日、連續假日民眾若要上石壁、青山坪賞櫻，都在停車場轉搭接駁車。

古坑鄉草嶺村的「石壁」、「青山坪」栽植櫻木多年，有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，農曆春節前接連盛放，花期到3月，整個山頭籠罩在粉紅花花世界中。

草嶺賞櫻有3條路線，一是自草嶺隧道旁至私人「青山坪農場」，沿線有2公里長的櫻花道；二是「石壁」蘇家農場至九芎神木約2公里櫻花海；三是九芎神木區往石壁仙谷步道，有1公里長的富士櫻、紅粉佳人、山櫻花。

這幾年草嶺村賞櫻遊客數達萬人，每逢假日車輛大排長龍進出不便，縣府工務處去年11月規畫賞櫻交通疏導計畫，在村長陳兵通協助覓地下找到2處空地開闢停車場，一是149甲線與雲220的路口，也就是草嶺公路往石壁的路旁可停220輛；二是蓬萊瀑布路旁可放80輛。

工務處表示，為保持交通順暢，假日期間賞櫻遊客車輛一律停在停車場，搭接駁車上山，以公車里程計價收費，估計單趟約60元至100元。