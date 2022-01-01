有句話說男人不壞女人不愛，但現實生活中，大部分女性對渣男避之唯恐不及，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女是「渣男剋星」，壞男人遇到她們會心甘情願被收服。

▍雙子座

遊戲人間的雙子女聰明絕頂，而且見慣大風大浪、懂得套路，所以看到對方的一些小伎倆，總是心知肚明，甚至還會嗤之以鼻，渣男根本不是她們的對手。加上雙子女很有危機意識，會在第一時間離開自己感覺到「不安全」的對象，保護好自己，即便真的動心，雙子女的手段也十分高明，再渣的男人在她們的調教下也會慢慢「改邪歸正」。

▍水瓶座

水瓶女眼光很高，對於感情比較挑剔，也不會勉強自己，所以一旦在親密關係中感覺到不開心的時候，往往能夠迅速抽身離開，不會被渣男以愛情的名義控制擺布。此外，水瓶女很自我，不容易在感情中妥協，對方想要渣她，她也不會接招，甚至對方會因為水瓶女複雜的心思所吸引，反倒被勾起興趣，而逃不出水瓶女的手掌心。

▍摩羯座

土象星座的摩羯女十分理智，待人處事講究原則，且個性固執難以動搖，很少會被感情沖昏頭，就算她們愛得死去活來，遇到自己的底線時，說什麼也不可能因此妥協。再者，摩羯女是現實主義者，不管另一半怎麼想，摩羯女會督促對方去進步，不會放任另一半蹉跎光陰，除非雙方一拍兩散，不然只有對方妥協的份。