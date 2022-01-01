中新網報導，「元旦京港澳天宮對話」活動1日下午舉行。活動採取天地連線、多地協同形式進行，航太專家和在天宮太空站的太空人與來自北京、香港和澳門的青年學子展開互動交流。三名太空人結合自身飛天感受，與學生進行即時互動交流，送出來自「天宮」的新年寄語。女太空人王亞平強調，飛天夢永不失重，科學夢張力無限，她希望天宮課堂這樣一個點燃夢想的平台，能夠引導更多青少年種下一顆顆熱愛科學、追尋夢想、探索未知的種子。

京港澳天宮對話的香港分會場選在香港大學歷史悠久的陸佑堂。逾150名澳門青年學子參與「元旦天宮對話」。

來自澳門的同學提問太空人王亞平說：妳是第一位太空授課的女教師，對比8年前，覺得這次印象最深、感受最大的是什麼？

王亞平回覆，作為太空老師，能夠再次給孩子們講課是她一直以來的夢想。經過8年的執著追夢，她終於有機會重上講台，心裡感覺很幸福。

作為一名太空人，她深深地為能趕上這麼一個偉大的時代，生在這樣一個位大的祖國倍感驕傲和自豪。更讓她感到欣慰的是，當年種下的夢想種子如今正在開花結果，8年前坐在教室裡聽那堂太空授課的孩子們有的已經成為航太大家庭中的一員，此時此刻正在崗位上和我們一起並肩戰鬥。

王亞平強調，飛天夢永不失重，科學夢張力無限，她希望天宮課堂這樣一個點燃夢想的平台能夠引導更多的青少年抬起頭仰望星空，心裡種下一顆顆熱愛科學、追尋夢想、探索未知的種子。而這一顆顆夢的種子有一天一定會生根發芽，綻放出更多更加絢爛的花朵。