昨(12/31)台北市政府前的「台北最High新年城-2022跨年晚會」由《木曜4超玩》主持人邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞以及Lulu（黃路梓茵）共同搭檔主持，節目開始後，因眾人在台上尬聊時間太久、內容太乾，引來PTT網友不少負評，還有人虧是「6個薪水小偷」。

昨台北市的跨年晚會有許多亮點，其中邀到網路節目《木曜4超玩》的6位主持人與Lulu擔任主持人，讓不少觀眾原本都相當期待，但節目開始後在告五人上台前，主持群們便在台上「尬聊」，當時便引發網友虧「台北最尷尬新年城 」，訪問到徐佳瑩時，Lulu更開起玩笑，笑全程很少說話的邰智源是薪水小偷，引來邰智源表示自己還是有專心聽大家聊天，接著火力全開接話。

Lulu經紀人表示「大家都盡力也辛苦了」。（圖／中時資料照片）

之後Lulu忍不住吐槽，打趣說：「聽邰哥講話突然想進廣告」，沒想到畫面就真的跳進廣告，讓觀眾相當錯愕，對此，Lulu透過經紀人回應：「演出橋段都經過討論與設計唷，所以我相信像邰哥這樣資深大方的前輩不會因為節目效果生氣」，表示並沒有對邰智源有不敬的意思。

PTT網友批評這回台北跨年主持人表現不佳。（圖／翻攝自PTT）

而台北跨年晚會結束後，PTT網友仍是對這次主持群吐槽點滿滿，有人以「今年跨年的木曜4你給幾分」為題目，發文問：「今天台北跨年這麼重要的場合，請了木曜4超玩主持群來主持，現在要散場了，你各位評價如何，給個分數來看看」，網友回應：「0，真的爛，真的尬」、「6個薪水小偷」、「沒有比較沒有傷害，lulu最強」、「0分，有史以來最爛的一群主持人」、「只要邰哥跟kid就好其他三個可以下台，謝謝」、「真的不適合主持這種大型活動」、「-50分，LULU60分，加起來10分」。

此外，《奇摩娛樂》報導有工作人員表示活動前就給了主持人們腳本，彩排時也有對過，但《木曜4超玩》主持群們還是不太熟，部分節目環節《木曜4超玩》才向Lulu求教，Lulu經紀人回應：「跨年工作，live直播現場會有很多需要cover的地方，包含演出橋段的各種設置與臨機應變。節目設計緣故，每段皆需要爭取時間，來讓下一段演出嘉賓做完善且充足的setting。大家都盡力也辛苦了！新年快樂」。