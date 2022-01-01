台中第二選區立委補選將於1月9日投票，台中市選委會在12月30日舉辦公辦電視政見辯論會，邀請5位候選人發表政見。不過，前立委沈富雄認為，辯論的結果其實已經不重要了，並指國民黨候選人顏寬恒和民進黨候選人林靜儀，不論誰當選、落選，未來的意涵都不可小看：同時，他也指出，為何民進黨不能培養一個在地的出來對打？

顏寬恒在辯論會中表示，表示，「第二選區是我的根，我的家鄉」，飲水思源是鼓舞他參選最大的動力，並細數多年來的政績，以及未來將持續反對中火燃煤、要求捷運藍綠線延伸加速進行、提升幼兒托育環境等政見。

林靜儀則說，自己擔任產科醫師，以專業、能力幫助人是天職、也是人生意義，過去曾擔任第九屆立法委員，投入空汙、醫療等相關政策的推動，這次競選提出全方位政見，關心第二選區選民需求，是會做事的立委。

沈富雄31日在政論節目《少康戰情室》中表示，這個辯論不管結果怎麼樣，已經都沒有效果了。但問題是，這兩人反差很大，不管誰當選、誰落選，未來的意涵不可小看。

沈富雄分析，如果林靜儀贏了，顏家傷很重，未來要不要繼續從政，會是一個很大的問號；林靜儀是從外地搬進來的，民進黨為什麼不能在地培養一個可以對打的？一定要從外地來一個鬥士型的？這未免是一個小小的遺憾。

接著，沈富雄還問同台的國民黨台北市議員游淑慧，年輕人回鄉是投民進黨的，為什麼？很多人都這樣講。現在年輕人不回鄉則已，一回鄉就是綠的票，這難道不是國民黨一個很大的危機嗎？