台中市潭子區潭北橋改建已完工，今天舉行通車典禮。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭北橋改建已完工，今天舉行通車典禮。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭北橋橋齡逾40多年，原有橋面狹窄造成會車不易，經立委楊瓊瓔等爭取改建，工程已於日前完工，潭北里辦公處特別於1日「卡點」中午1點11分舉行通車典禮，地方鄉親200多人一同步行慶賀，現場相當熱鬧。

潭北橋今日中午1時11分舉辦祈福通車典禮，台中市建設局長陳大田、養工處長彭岑凱、立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、潭北里里長林俊堂、潭北社區發展協會理事長林瑞豐、嘉仁里里長林瑞文，以及200多位鄉親一同步行慶賀通車，高齡98歲傅奶奶也共襄盛舉。

潭北里里長林俊堂指出，潭北橋自1978年建置以來已逾40多年，橫跨中央管區排柳川排水北屯支線，為潭北里及嘉仁里鄉親進出聯絡橋梁，原有橋面狹窄造成會車不易，另版橋梁底高度不夠，通水斷面不足，每逢大雨易淹水。

立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助爭取「中央補助流域綜合治理計劃」跨越橋樑改建工程補助經費70％，以及台中市建設局負擔工程經費30％，潭北橋去年10月改建完工，原本寬度僅4.5公尺增加為9公尺。

建設局長陳大田表示，楊瓊瓔協助爭取水利署補助455萬元、市府自籌195萬元，總工程經費650萬元，主要工程內容包括新建橋梁；新建橋台將基礎入土深度加深，解決因河道束縮造成淹水問題；同時在新建橋台上下游新建護岸與既有護岸銜接平順；於橋梁及周遭巷道鋪設瀝青混凝土銜接平順，徹底解決會車不易及淹水問題。

楊瓊瓔表示，鋪橋和造路一直是民眾最能感受的事情，因為和日常生活息息相關，雖然潭北橋長度及寬度不是很大，但為潭北里及嘉仁里民眾實際需求的重要聯絡橋梁，潭北橋為興建40多年跨越柳川排水北屯支線的橋梁，橋齡老舊，多處鋼筋裸露，辦理改建工程，橋面寬度從4.5公尺拓寬為9公尺，跨度也由12公尺延長為13公尺，以解決會車不易及河道束縮等問題。

傅奶奶很高興說「真好，通車了！橋也變得又寬、又美了！」里長及地方人士極力爭取及期待的交通，今天終於獲得改善及通車，地方鄉親為此興奮不已。