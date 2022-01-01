新北市金山區自然資源豐富，今（1日）上午出現小天鵝蹤跡，鳥友們架起攝影器材拍攝。新北市動保處表示，民眾前往金山欣賞小天鵝，應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，違者將可依違反《野生動物保育法》處6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。
據悉，小天鵝又名鵠或白鵠，是一種體型比大天鵝小的天鵝，體型碩大，屬於家族遷徙鳥類，金山出現1隻可能是跟家族脫離，小天鵝曾在2009年時出現在金山。警方呼籲，車輛停靠路旁拍攝的鳥友民眾，務必注意往來車輛及自身安全。
新北市金山區自然資源豐富，今（1日）上午出現小天鵝蹤跡，鳥友們架起攝影器材拍攝。新北市動保處表示，民眾前往金山欣賞小天鵝，應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，違者將可依違反《野生動物保育法》處6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。
據悉，小天鵝又名鵠或白鵠，是一種體型比大天鵝小的天鵝，體型碩大，屬於家族遷徙鳥類，金山出現1隻可能是跟家族脫離，小天鵝曾在2009年時出現在金山。警方呼籲，車輛停靠路旁拍攝的鳥友民眾，務必注意往來車輛及自身安全。
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