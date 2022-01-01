10煞追車！被害人跑進警局求救 警查看2男正持球棒砸車。（翻攝影片）

10煞追車！被害人跑進警局求救 警查看2男正持球棒砸車。

10煞追車！被害人跑進警局求救 警查看2男正持球棒砸車。

26歲吳姓男子去年12月31日凌晨慌忙跑進關渡派出所，表示他暗夜遭5車追逐，他將車停在附近跑來求救，警方走出查看時，發現2男正持球棒在砸吳的車，立刻將2人循線逮捕，並循線傳喚追車的8嫌，全案依聚眾鬥毆及毀損罪送辦。

警方指出，昨天凌晨3時許，吳男開車行經承德路七段時，突然發現後方有車不斷尾隨，他查覺有異試圖繞開，但對方來勢洶洶，最後竟有5台車追趕吳男。

吳行經大度路時將車停下，接著就直接跑進派出所求救，警方查看時，發現24歲蔡姓及21歲孫姓男子正在砸車，立刻將兩人制伏、逮捕。

經循線調閱監視器，警方1天內將另外8名逼車惡煞傳喚、逮捕，但發現雙方說詞出現疑點。

吳男及砸車的蔡男，都表示雙方發生行車糾紛，所以才上演飛車追逐，但後來到案的犯嫌，卻說吳欠他們朋友2萬元，當天在路上剛好發現他，所以一群人才會追著他，希望他處理債務，警方認為背後另有內情，除依法將10嫌送辦外，另深入清查雙方背景釐清原因中。