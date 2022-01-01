桃園市一名略有失智的75歲吳姓老翁，去年12月31日傍晚向家人表示要前往中壢拜訪友人，隨即步行外出，沒想到老翁疑似失智症發作，就這樣漫無目的地到處亂走，甚至走上了高速公路，所幸警方在接獲報案後，立即驅車前往尋找老翁，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，家住平鎮區的75歲吳姓老翁，31日傍晚向家人表示要前往中壢區拜訪友人，原先家人不以為意，但到了晚間仍不見老翁返家，家人擔心老翁發生意外，家人們急著在附近尋找未果，也焦急地跑到當地派出所請求協助。

而建安派出所巡邏警網也接獲民眾報案，說見到一名老翁徒步在台66快速公路上行走，員警聽後不敢大意，立即驅車前往尋找，果然在國道平鎮系統附近發現徒步行走的老翁，員警趕緊上前將其攔下。但老翁面對員警詢問，完全無法表達語意，員警間老翁有點虛弱，只好先將老翁護送回派出所安置。

待老翁情況好轉後，員警查出老翁正是通報協尋的男子，老翁的家人接獲警方通知趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝，並表示還好這次警方熱心協助，即時找回父親，否則後果不堪設想！