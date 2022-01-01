獅子洋通道起於廣州市南沙區大崗鎮，終於東莞市虎門鎮。（央視新聞客戶端）

大陸央視新聞1日報導，廣東交通集團2021年12月31日在廣州南沙，舉行獅子洋通道專案先行工程建設動員活動。作為粵港澳大灣區新的過江通道——起於廣州市南沙區大崗鎮，終於東莞市虎門鎮的獅子洋通道，是珠江口第一條雙層過江通道，建成後將成為世界上「一跨過江」跨徑超大的雙層懸索橋。

獅子洋大橋作為專案的控制性工程，採用主跨2180米雙層鋼桁懸索橋的方案「一跨過江」，江中心不會再建有橋墩，將創造「主跨跨徑、車道數量、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模」5項世界第一。

獅子洋通道專案位於南沙大橋和虎門大橋之間，起於廣州市南沙區大崗鎮，終於東莞市虎門鎮，西接剛剛全線通車的廣（州）中（山）江（門）高速，東接常（平）虎（門）高速。專案全長約35公里，雙向八車道，過江段採用雙層橋樑方案，長約15公里，工期6年，全線設置11處互通立交、1處服務區、2處應急救援分中心。

獅子洋通道專案施工現場受颱風、複雜地質等自然條件及通航、防洪、環保、安全、規劃等控制性因素制約，建設條件極其複雜，工程難度極大。為貫徹落實低碳環保理念，專案在建設過程中，將通過優化互通形式，採取低雜訊路面、聲屏障、下穿式隧道等措施降低雜訊影響。

建設這樣一座「超量級工程」，需要系統集成、創新突破現有的技術、工藝、材料和裝備，項目的建設者已對大橋的結構體系、抗風抗震、工藝裝備、防災減災等關鍵難題開展了大量的自主攻關，應用數智建造技術為建設平安百年品質工程提供堅實保障。

專案的建設，將進一步打通兩地對外交流的管道，連接更多資源，創造更大的拓展空間，充分發揮廣州、東莞作為粵港澳大灣區核心城市的功能價值，建成後能有效減輕虎門大橋、南沙大橋的交通壓力，大灣區主要城市之間的通勤距離縮短在1小時以內。