大陸寧波市北侖區1月1日報告一例新冠本土確診，北侖微信公眾號陸續公布最新防疫升級措施，自2022年1月1日15時起，北侖區啟動I級應急響應，實施臨時封閉管理。

新浪財經報導，寧波北侖1日凌晨發現一例核酸檢測初篩陽性人員，當地為遏制疫情擴散和蔓延，經北侖肺炎疫情防控工作領導小組研究，決定組織展開大規模核酸檢測。

防疫措施方面，當地網咖、電影院等場所全部關停，北侖區沿海村、申州公司三部廠區、男工宿舍、女工宿舍列為中風險地區。

貨物輸送量全球第一、貨櫃輸送量全球第三的寧波舟山港，曾於2020年8月一度因檢出確診病例停擺兩周，影響全球供應鏈運輸作業。如今當地再傳出現確診，外界關注本次港口防疫管制措施。

交通出行方面，寧波境內已有5個高速進口關閉，56條公交線路臨時停運，軌道交通1號線運行區段調整為高橋西至寶幢，鄔隘至霞浦區段臨時停運。寧波飛往北京出港航班1班已取消。即日起，寧波進京航班全部取消，恢復時間另行通知。