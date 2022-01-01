NBA受疫情影響嚴重，但聯盟未有全面停賽打算，溜馬今早宣佈多名球員觸發健康安全協議，有馬丁(Kelan Martin)、蘭姆(Jeremy Lamb)、布羅格登(Malcolm Brogdon)、傑克生(Isaiah Jackson)和杜阿爾特(Chris Duarte)，他們為解決困難，與老將「舞王」史蒂芬生(Lance Stephenson)簽下10天短約。

The Pacers plan to sign Lance Stephenson to a 10-day contract, league sources told @FieldhouseFiles.



It will be his third stint with the franchise that drafted him in 2010.https://t.co/YQRDub30ns — Scott Agness (@ScottAgness) January 1, 2022

溜馬在今天比賽遭到公牛迪羅薩(DeMar DeRozan)絕殺輸球，目前戰績14勝22敗排東區第13，加上多名球員觸發協議，他們不得不啟用困難特例，簽下剛與老鷹結束10天短約的史蒂芬生，據記者奧吉尼斯(Scott Agness)報導，溜馬一樣給了他10天短約，而這是他第二次回鍋老東家溜馬。

史蒂芬生在老鷹對騎士比賽仍有出戰，僅打5分鐘拿下2分1籃板2助攻，這段期間他一共為老鷹出賽6場，平均上場11.7分鐘，貢獻1.8分2.5籃板1.8助攻，投籃命中率38.5%、罰球50%，並未有太多的貢獻，打完對騎士比賽他的10天短約也到期，幸運的是溜馬立即給了他下一份工作。

史蒂芬生在2010年被溜馬選上，效力4個賽季，2014-2015賽季轉到黃蜂，接著還去了快艇、灰熊、鵜鶘、灰狼，2017-2018賽季短暫回鍋印第安納，之後又去了湖人，然後轉往CBA遼寧，本季他重返NBA發展聯盟，等到機會加盟老鷹，如今又重獲老東家溜馬青睞。