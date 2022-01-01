北市警方表示，去年12月24日起因應耶誕及跨年假期，執行「取締酒後駕車大執法」，統計至31日止共取締酒駕87件，為持續展現強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，1月3日起至2月15日止，將持續進行取締專案，3日晚另將針對北市10大多事故路口，同步取締車輛不停讓行人，讓民眾平安度過假期。

警方表示，北市10大多事故路口，依序為「信義路建國南路口、西寧南路洛陽街口、延平北路中正路口、和平西路西園路口、民生東路林森北路口、民權東路吉林路口、承德路大南路口、重慶北路涼州街口、民生西路重慶北路口、忠孝西路重慶南路口」，這些路段經常發生車輛不禮讓行人，造成行人受傷。

北市警局2021年1至11月，總計取締類似案件1萬2207起，本月3日除酒駕大執法外，除上述路口外，其他分局另擇定轄區重要路口、無號誌行人穿越道同步取締。

依據「道路交通管理處罰條例」第44條及第48條規定：「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」、「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者」，處駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。

警方強調「喝酒不開車」，千萬不要心存僥倖，一場酒駕事故造成至少兩個家庭的破碎，此外年關將近，預期出外採買年貨人潮較平日頻繁，所以針對車輛未禮讓行人加強取締，呼籲用路人務必遵守交通規則，大家平安回家過好年。

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