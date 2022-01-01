「亞洲舞王」羅志祥被前女友周揚青爆料私生活不檢點後，演藝事業全面停擺，今（1日）凌晨在花蓮跨年晚會壓軸演出，算是為重返歌壇試水溫，30分鐘無停歇演出，讓網友大讚是「2022跨年最強藝人」，經紀人更透露他為了以最佳狀態登上舞台，短短一個月內減重9公斤，據悉連他都佩服自己瘦身的決心。

羅志祥表示接到跨年表演時，心情相當興奮也很忐忑不安，畢竟不知道大眾會用什麼眼光看待他，直到登台時聽到群眾歡呼聲，加上見到台下有粉絲在落淚，才知道有一群人在等他重返歌壇，才放下心中一顆大石頭，根據《ETtoday》報導，他透過經紀人表示：「再次聽到觀眾的尖叫聲，在台下真的差一點要哭了，也很開心我又可以在台上大喊尖叫聲，也謝謝大家願意再看我的表演」，更透露開場VCR都是羅志祥親自規劃剪輯，傳達讓自己重新開始的概念。

此外，羅志祥為了維持最佳狀態登場，從12月1日開始實施減肥計畫，短短一個月內從81公斤瘦到72公斤，更在不同階段嘗試了不同飲食方式，包括168、186、204，最後231，還靠著潘若迪老師的有氧秘笈，成功訓練肺活量，可見他首次復出歌壇演出的重視。

羅志祥強調在舞台上最後的鞠躬，是自己無聲的表達，更允諾再回花蓮演出，也會用自己的行動來感謝花蓮，強調很喜歡2022這個開始。