清潔隊駕駛疑昏厥 資源回收車連撞7機車 命危搶救中 16:302022/01/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 51歲劉姓男子駕駛新北市板橋區清潔隊資源回收車，今（1日）下午2時許行經新北市板橋區中正路，疑因身體不適昏厥，車輛直接衝撞路旁機車停車格。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清潔隊駕駛疑昏厥 資源回收車連撞7機車 命危搶救中。 訂閱影音： 中時新聞網 51歲劉姓男子駕駛新北市板橋區清潔隊資源回收車，今（1日）下午2時許行經新北市板橋區中正路，疑因身體不適昏厥，車輛直接衝撞路旁機車停車格，波及7輛機車，警消獲報抵達時，劉男已無呼吸心跳，目前仍在醫院搶救中，詳細車禍原因待進一步釐清。 騎車從車陣竄出遭休旅車衝撞彈飛10公尺 台東婦人命危搶救中 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 #清潔隊 #駕駛 #輛機車 #搶救中 #新北市板橋區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞芳台2線砂石車對撞水泥車 駕駛雙亡 09:082021/12/31 社會 台9線南興路段死亡車禍 39歲女自撞護欄「車頭變形全毀」送醫不治 11:162021/12/28 社會 吉利極氪攜手Google旗下Waymo 擬製無人駕駛電動車 11:292021/12/29 財經 後座孫跌落阿公嚇壞踩油門 轎車衝騎樓連撞5人 賣菜嬤身亡 18:232021/12/28 社會 國道3南向九如交流道2車追撞 貨車駕駛噴車外身亡 10:172022/01/01 社會 板橋環河西路砂石車疑過彎重心不穩翻覆 泥沙占據2線道 15:282021/12/29 社會 疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷 10:552021/12/31 社會 男子駕車就醫途中無力呼吸 員警開道還幫代駕趕醫院 16:072021/12/29 社會 砂石車行少東濱海公路對撞「頭顱破裂」亡 留孕妻獨跨年 22:342021/12/31 社會 清運家具驚見20萬元金飾 暖心清潔隊員報警找到失主 14:522021/12/30 社會 曳引車高速對撞 駕駛雙亡 04:102022/01/01 社會新聞 社會熱門新聞 台中夜店「多人混戰」影片曝光！ 8男暴氣開打 通通被送辦 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 台中雞排店跨年封路放煙火 超狂炮陣曝光警方開罰了 - 社會 離譜！丈夫猥褻小姨子 妻不救妹妹還助脫衣讓他性侵 - 社會 殺父碩士情侶親密合照曝！ 家屬再出面還原「沒聲請保護令」始末 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。