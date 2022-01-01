清潔隊駕駛疑昏厥 資源回收車連撞7機車 命危搶救中。

51歲劉姓男子駕駛新北市板橋區清潔隊資源回收車，今（1日）下午2時許行經新北市板橋區中正路，疑因身體不適昏厥，車輛直接衝撞路旁機車停車格，波及7輛機車，警消獲報抵達時，劉男已無呼吸心跳，目前仍在醫院搶救中，詳細車禍原因待進一步釐清。