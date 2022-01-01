高雄市政府今（1）日與高雄市議會合辦元旦升旗典禮，邀請2018年世界合唱比賽金牌的寶來國中合唱團演出，曲風相當新穎，融入平埔族西拉雅、大武壠與布農族等傳統古謠，再混搭國歌，令人耳目一新，也引發不少討論。

據了解，寶來國中合唱團去年元旦就受邀演出，無奈因疫情關係喊卡，直到今年才有機會獻唱這首改編版的國歌，不過這首「高雄版」國歌，引發正反議論，有與會人士直言，雖然司儀有先介紹歌曲「背景」，但仍聽得一頭霧水，也有人認為很有國際水準。

寶來國中校長羅慶璋受訪時指出，考量合唱演出必須重新編曲，因此由擔任指揮的醫師陳俊志將原住民語古謠，巧妙融入國歌當中，但可能是用族語，大家或許不了解文字背後代表的意思，但這些古謠歌詞正向，相當振奮人心。如此一來國歌更能貼近大家生活，雖然曲風特殊，但沒有違和感。

羅慶璋表示，合唱團40多位孩子為了這次演出，練了蠻長一段時間，每周兩堂合唱課把握時間練習，今天是首度登台獻唱，引起蠻大討論，但當時在台上的他也發現，一旁的高市府長官印象深刻，也有人跟著大聲唱國歌，大家直呼「很特別」。