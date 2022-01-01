「誰比較晚喝完，就把誰處理掉！」高雄曾姓、顏姓男子疑似買毒不給錢，被毒販逮到痛毆、大玩死亡遊戲，要兩人比賽喝光整瓶高粱酒，輸的人拖去覆鼎金公墓埋掉。兩人硬著頭皮灌完酒還各簽200萬元本票，事後驚恐報警。高雄地院將主嫌董姓男子等5人依妨害自由罪判5到7月徒刑不等，可上訴。

判決指出，張姓女子與曾姓、李姓和顏姓男子因買毒品和董姓、陳姓男子有毒品、金錢糾紛，2018年6月21日凌晨，董男等人得知張、李兩人行蹤後，帶著10幾名小弟分別到楠梓、鳳山兩地的汽車旅館押走張女和李男，帶到高市某家舞廳包廂辱罵毆打一頓，要他們還錢。

張女和李男不堪毆打，供出錢都被曾男拿走，董男要求當場2人將曾男騙來舞廳。曾男到舞廳發現自投羅網已來不及，被逼下跪還吞了一頓飽拳。舞廳工作人員擔心鬧出人命，要他們一干人等離開。

董男隨後將張女等人押至前鎮區某處透天厝，要曾男脫光衣服，另也用球棒、電擊棒毆打張女等人，恐嚇「要帶去覆鼎金公墓活埋」。之後董男也把買毒不付錢的顏男也騙到現場，丟出兩大瓶高粱酒，烙下狠話「誰比較晚喝完，就要把誰處理掉」。

曾男、顏男兩人被打到遍體鱗傷、嚇個半死，當場乖乖喝完一整瓶酒，分別簽下200萬本票後，才順利脫身，趕緊報警求救。董男等人到案後均坦承不諱，高雄地院審酌董男、陳男兩人犯行最重，依妨害自由罪判7月徒刑。其餘3男皆屬共犯，但犯行較輕，判5至6月不等，全案仍可上訴。

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