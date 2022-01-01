台中市第二選區立委補選將於2022年1月9日舉行投票，而藍綠陣營之間的對決也愈發激烈。資深媒體人羅友志聽到地下電台指稱民進黨候選人林靜儀不敢和鄉親握手，是因為顏家勢力太可怕，怕握手會讓鄉親為難後，忍不住直言「笑死」，並指這是在測試鄉親們的智力吧？

羅友志今天(1日)在臉書上表示，「正在聽地下電台，笑死」。他指出，電台主持人口沫橫飛地說道，「「林靜儀在選區拜票，手都不敢握下去，哩災呀為蝦米？是因為顏家勢力太可怕，怕這雙手握下去，會讓鄉親為難啊！鄉親啊，咱愛改變這樣的霸權！」然後接下來就開始賣「捧胱丸」。

羅友志直言，明明就是妳這樣的驕傲讀書人，彎不下腰、對做工、魚販的手還有顧忌，地下電台可以洗白變成「顏家的勢力」？不是顏家的勢力，現在是在測試中二鄉親的智力吧？

此外，在12月30日舉辦的政見辯論會中，國民黨候選人顏寬恒在回答提問時一度指出，民進黨對手已經在選戰中被說成海線媽祖，是醫界的損失。林靜儀對此表示遺憾，她說，對方在重要的辯論場合還提供片面、非事實的資訊，相當可惜。林也批顏能源政策一直無法完整論述。

同時，身兼黨主席蔡英文總統訂於元月2日出席「台中第二選區立委補選溫柔堅定挺靜儀-沙鹿大造勢」，這是蔡總統繼公投後，首場為林靜儀站台造勢，而地點就是選在沙鹿，直搗國民黨候選人顏寬恒大本營。