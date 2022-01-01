新北市政府自2019年起推動「通學廊道安全改善計畫」，至2021年底已斥資約5.79億元，改善38校周邊通學環境；圖為永平高中改善後。（新北市工務局提供／葉書宏新北傳真）

營造友善的通學環境！新北市政府自2019年起推動「通學廊道安全改善計畫」，學生不必再與車爭道，行走空間更舒適安全，至2021年底已斥資約5.79億元，完成38校周邊改善。工務局表示，預計2022年底將達到50校，確保學生通學安全無虞。

工務局長詹榮鋒表示，通學廊道改善工程以人本為考量，設置符合規範的無障礙通行道，將影響通行的燈桿及電箱等遷移或是協調學校圍牆退縮，增加人行道空間等，形塑出整齊且便於步行的通行環境。

2019年完成11所學校、2020年年完成15所學校，2021年則完成蘆洲區鷺江國小、汐止區白雲國小、五股區五股國小、三重區五華國小、新莊區新泰國中、永和區永平高中、板橋區新埔國中、溪崑國中、樹林區三多國小、中和區光復國小、錦和高中、積穗國小等12校，3年共完成38校周邊環境改善。

養工處補充，通學廊道計畫以4年內完成50所學校通學環境改善為目標，自2019年實施迄今，已完成38所學校周邊環境改善，總經費約5.79億元，其中14案更爭取獲得中央前瞻計畫補助經費約1.96億元，改善總長度達20.35公里，改善面積4萬3358公尺，受惠的學校師生約7.3萬人。

養工處長馮兆麟表示，2022年預計完成通學廊道計畫中最後的12所學校，除部分尚在規畫或招標，其中板橋區板橋國小、板橋高中、海山高中、新莊區新莊國小、深坑區深坑國中等學校則已開始施工，將於今年底前陸續完成，提供師生優質的通學環境。