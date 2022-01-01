太極門苗栗道館日前召開平反記者會，並由苗栗市長邱鎮軍等人一同點燃賦稅人權燈。（太極門提供／謝明俊苗栗傳真）

太極門苗栗道館日前召開平反記者會，苗栗市長邱鎮軍到場支持要求中央說清事件始末。（太極門提供／謝明俊苗栗傳真）

太極門苗栗道館日前召開平反記者會。（太極門提供／謝明俊苗栗傳真）

發生在25年前的太極門事件，太極門人為了爭取平反，日前在苗栗舉行周年記者會，並邀請苗栗市長邱鎮軍及多名民代共同點亮賦稅人權燈，象徵爭取宗教人權，反對國家機器以稅務手段迫害人權，邱鎮軍呼籲中央應說清整個事件經過，還給人民一個公道。

太極門人指控，1219事件是由當時檢方一手主導，捏造證據、假證人，踐踏司法，國稅局將錯就錯，製造假稅單，行政執行署利用假稅單，違法強搶民產。這種官官相護的共犯結構讓台灣民主倒退。

太極門人指出，2007年最高法院已經判決確定太極門無罪、無欠稅，遭羈押之無辜被告皆獲國家冤獄賠償。然而，國稅局及行政執行署仍於2020年8月21日，聯手將太極門修行聖地違法拍賣、收歸國有，侵害世界人權宣言及國際人權兩公約明文保障之宗教信仰自由。

為了對外昭雪冤情，太極門苗栗道館邀請台灣財經刑法研究學會、平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟等，日前在苗栗合鄉美術館舉辦平反記會，包括苗栗市長邱鎮軍、議員黃芳椿、議員楊明燁、議員鄭聚然等多名民代都獲邀到場聲援，並共同點亮賦稅人權燈，期待以太極門假案為借鏡，一起來監督政府的不公不義，敦促政府良心行政，為國為民。

苗栗市長邱鎮軍表示，太極門透過練功修心養性，並為造福苗栗地方鄉里，值得肯定，中央應該把這事情說清楚講明白，還給人民一個公道。

楊明燁議員也表示，太極門是一個養生健體的團體，卻受到冤屈不願意配合行政執行署拍賣土地，如果同意賣土地就認罪很不清白了。非常感佩門人誓死捍衛清白的信念，對抗不公平的制度。