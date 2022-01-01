南鯤鯓代天府建廟360年，邀36位名人、書法家揮毫慶賀。（劉秀芬攝）

南鯤鯓代天府建廟360年，邀36位名人、書法家揮毫慶賀。（劉秀芬攝）

南鯤鯓代天府建廟360年，邀36位名人、書法家揮毫慶賀。（劉秀芬攝）

民俗水墨畫家林晉現場繪製「福虎迎春圖」贈送廟方。（劉秀芬攝）

南鯤鯓代天府建廟360年，特於元旦舉辦「新春開筆」暨贈春聯活動。（劉秀芬攝）

台南市北門區南鯤鯓代天府今年逢建廟360年，廟方特於元旦舉辦「新春開筆」暨贈春聯活動，邀請文化部次長李連權、書法名家等36名代表齊揮毫，慶賀建廟360年，為廟慶系列活動拉開序幕。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，南鯤鯓廟五府千歲建廟360周年，因此舉辦新春開筆活動，邀36位名人、書法家寫下「鯤鯓王代遠天長 南鯤鯓代天府慶讚建廟三百六十週年 壬寅迎新春 風調雨順 國泰民安」等36字，期盼今年台灣國泰民安、風調雨順。

今日活動廟方邀請全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、文化部次長李連權、台南市長夫人劉育菁、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、書法名家陳茂隆、李轂摩等36人，在南鯤鯓大廟入口新建的「台灣王爺總廟」大石意象景觀區進行開筆，不少遊客一同見證此難得的精彩畫面。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓廟五府千歲建廟360年，歷經3個朝代，王爺信仰文化深植人心，建廟360年代表進入新的階段，硬體方面有南鯤鯓美術館、萬善公園、南鯤鯓詩路、歷史迴廊等工程待完成；文化活動則藉由新春開筆邀請多位書法名家與會，讓宗教信仰與文化達到相輔相成之效。

李連權也表示，文化部10月時將結合傳統藝陣文化與藝術，在南鯤鯓舉辦「潮台南」活動，全力支持南鯤鯓廟舉辦360周年慶祝活動。

開筆活動後，贈春聯活動於大廟埕區登場，邀請12位書法老師現場揮毫，吸引眾多民眾排隊。民俗水墨畫家林晉現場繪製「福虎迎春圖」贈送廟方，廟方也贈送近千份「鯤鯓王平安鹽祭福袋」、「虎躍龍騰」賀年版春聯予現場參與信眾。