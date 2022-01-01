自從2004年台灣最高的摩天大樓「台北101」落成後，每年台北市的跨年晚會都辦在這裡，有網友就好奇，在101蓋好前台北都在哪跨年？發文勾起網友憶當年，總統府、市政府、中正紀念堂還有中山足球場。

一名網友稍早在PTT發文表示，他記得台北101是2004年竣工的，當時原PO還小都沒什麼印象，所以好奇，「沒有台北101的時候，台北跨年晚會都辦在哪啊？那時候有煙火嗎？」。

貼文引起討論，網友紛紛解答，「當時是中正紀念堂、市政府兩大場，然後總統府也辦過」、「中山足球場、中正廟、凱道、市政府都有，後來才固定在101」、「舊市府廣場」、「最早應該是在中正吧」。

貼文也勾起許多人的回憶，聊起當年跨年的盛況，「當年中正紀念堂整個擠爆，一堆人爬圍牆」、「中正紀念堂以前五月天唱現場免費的，還有拖拉庫、亂彈阿翔」、「2000年記得在中山足球場，第一次帶女友」、「總統府和台北市政府廣場跨年跳舞晚會，分別開放」。